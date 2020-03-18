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Распространение коронавируса нового типа

Президент Доминиканы объявил о закрытии границ до апреля

В стране также отменены все массовые мероприятия

ГАВАНА, 18 марта. /ТАСС/. Власти Доминиканской Республики приняли решение о закрытии границ страны для иностранцев до апреля во избежание распространения коронавируса. Об этом во вторник заявил президент республики Данило Медина.

"Мы решили закрыть сухопутные, морские и воздушные границы страны на следующие 15 дней, меры вступят в силу в 6 часов утра (по местному времени, 13.00 мск) в четверг. С этого момента будет разрешена только посадка самолетов для последующего вывоза иностранных граждан, которые хотят вернуться в свои страны, а также грузовые поставки для обеспечения нужд населения", - приводит слова главы государства местная газета Hoy.

По словам лидера Доминиканы, также вплоть до апреля власти отменят все массовые мероприятия, а работа всех учебных заведений будет приостановлена до 13 апреля. Ограничения коснутся и работы магазинов, за исключением тех, которые продают продукты питания и медикаменты. Рестораны смогут осуществлять только доставку еды на дом.

Ранее Доминикана приостановила авиасообщение со всеми странами Европы, Китаем, Республикой Корея и Ираном до середины апреля для предотвращения распространения коронавируса. С Россией затем оно было восстановлено.

По данным властей страны, на данный момент на ее территории зарегистрирован 21 случай заражения и один летальный исход.

Теги
Медина, ДанилоДоминиканская РеспубликаРаспространение коронавируса нового типа
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