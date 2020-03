Пекин готов ужесточить меры в отношении американских СМИ в ответ на давление США

"Мы занимаем четкую и однозначную позицию и требуем прекратить оказывать давление на журналистов КНР, - сказал он на регулярном брифинге. - Если американская сторона продолжит совершать подобные ошибки, мы примем дополнительные меры".

По словам дипломата, Пекин оставляет за собой право прибегнуть к различным контрмерам. "Мы предпринимаем такие шаги из принципиальных соображений", - подчеркнул Гэн Шуан.

Он также отметил, что ответственность за эскалацию напряженности в китайско-американских отношениях в области СМИ и дипломатической сфере полностью лежит на США.

"Недавно мы приняли меры, которые носят исключительно ответный характер, - сообщил он на регулярном брифинге. - Китай не виноват в обострении ситуации, всю ответственность за это несут Соединенные Штаты".

Во вторник МИД Китая объявил о массовом отзыве аккредитации у журналистов трех американских газет - The New York Times, The Washington Post и The Wall Street Journal, представители которых должны в ближайшее время сдать свои пресс-карты. Эта мера была принята на фоне действий Госдепартамента США, который решил сократить число китайских граждан, работающих в государственных СМИ КНР на американской территории, со 160 до 100 человек. До этого Китай аннулировал аккредитацию трех корреспондентов The Wall Street Journal за публикацию колонки, заголовок которой ("Китай - настоящий больной Азии") в Пекине назвали расистским.

Ранее Совет национальной безопасности Белого дома заявил, что лишение американских журналистов аккредитации "направлено на ограничение доступа к точной информации о происходящем в Китае".