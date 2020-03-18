На Украине вступил в силу закон о среднем образовании

КИЕВ, 18 марта. /ТАСС/. Закон о полном среднем образовании на Украине, который предусматривает постепенное сокращение преподавания на языках национальных меньшинств, в том числе на русском, в среду вступил в силу. Накануне его текст был опубликован в парламентской газете "Голос Украины".

13 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О полном общем среднем образовании", который предусматривает постепенное сокращение преподавания на языках национальных меньшинств, в том числе на русском. Закон предполагает три модели изучения государственного (украинского) языка в школах. Первая касается коренных народов, которые не проживают в своей языковой среде и "не имеют государства, которое бы этот язык защищало и развивало". В первую очередь речь идет о крымских татарах. Для них предусматривается возможность обучения на языке коренного народа наряду с "основательным изучением украинского языка".

Вторая модель предусмотрена для школ национальных меньшинств, говорящих на языках ЕС. В зависимости от языковой группы и речевой среды использование этой модели может быть разным, но основы такие: на родном языке, наряду с изучением государственного, учащиеся будут обучаться в начальной школе; в пятом классе не менее 20% годового объема учебного времени должно занимать преподавание на украинском с постепенным увеличением к девятому классу до 40%; в старшей школе не менее 60% годового объема учебного времени в этих заведениях должно занимать преподавание на государственном языке.

Третья модель будет работать для остальных национальных общин Украины. Она касается нацменьшинств, язык которых принадлежит к одному из языков, родственных украинскому, а также проживающих преимущественно в речевой среде родного языка. Это в первую очередь касается русского языка. В рамках этой модели в начальной школе преподавание будет вестись на языке меньшинства наряду с изучением украинского, а с 5 класса не менее 80% учебного времени будет отдано преподаванию на государственном языке.