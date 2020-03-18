МИД КНР выразил США протест в связи с попытками обвинить Китай в пандемии коронавируса

ПЕКИН, 18 марта. /ТАСС/. Китайские власти выражают категорический протест в связи с заявлениями ряда представителей США, которые пытаются обвинить Пекин в пандемии нового коронавируса. Об этом заявил в среду официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Мы категорически против, чтобы американская сторона очерняла Китай, увязывая с нашей страной проблему распространения коронавируса в мире. Мы против такой клеветы, - сообщил он на регулярном брифинге. - Что касается причин возникновения вируса - это проблема, которой должна заниматься наука. Напомню, что международное сообщество категорически против того, чтобы пандемия ассоциировалась с каким-либо конкретным государством или регионом".

По словам дипломата, Вашингтон должен учесть недовольство Пекина и пресечь ошибочные рассуждения о виновности китайской стороны в глобальном ухудшении ситуации в области здравоохранения. "Пневмония распространяется по всему миру, и нам необходимо проявить солидарность для того, чтобы бороться с эпидемией. Перекладывание ответственности [за распространение коронавируса] на плечи других не поможет США победить вирус", - подытожил Гэн Шуан.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 190 тыс. человек, около 8 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 114 случаев инфицирования.