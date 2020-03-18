В Иране заявили, что продолжат принимать меры в ответ на убийство Сулеймани военными США

ТЕГЕРАН, 18 марта. /ТАСС/. Иран продолжит предпринимать действия против Соединенных Штатов в ответ на убийство американскими военнослужащими командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) генерала Касема Сулеймани. Об этом заявил в среду президент исламской республики Хасан Роухани.

"США убили нашего высокопоставленного генерала. Мы не оставили это без ответа и не остановимся на этом", - сказал он. Выступление президента транслировало государственное телевидение Ирана.

Роухани добавил, что "иранские ВС уже дали ответ и атаковали ракетами американскую базу в регионе". "Думаю, США никогда этого не забудут, поскольку впервые в истории региона на варварские действия американцев последовал решительный и быстрый ответ", - подчеркнул он.

Ситуация вокруг Ирана резко обострилась после удара США в районе багдадского аэропорта в ночь на 3 января, в результате которого погиб командующий силами "Аль-Кудс". В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные, - базе Айн-эль-Асад и аэропорту города Эрбиля.