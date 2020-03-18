Слушания по делу MH17 пройдут в усеченном составе из-за коронавируса

ГААГА, 18 марта. /ТАСС/. Слушания по делу MH17, запланированные на 23 марта, будут проходить в усеченном составе из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении окружного суда Гааги.

Как отметили в инстанции, суд в целом прекратил свою работу с 17 марта по 6 апреля включительно, однако рассмотрение ряда дел продолжится, в том числе и касающееся крушения Boeing на Украине в июле 2014 года. "Однако родственники, СМИ и другие заинтересованные стороны не смогут следить за слушаниями в судебном комплексе "Схипхол", из пресс-центра или специального зала в городе Ньювегейн, - подчеркнули в суде. - Стороны процесса будут представлены в ограниченном составе: один прокурор от прокуратуры (вместо трех - прим. ТАСС), и меньше адвокатов, представляющих интересы обвиняемого и родственников".

Трансляция заседания будет вестись онлайн. Как ожидается, "суд вынесет решения по ряду сделанных ранее запросов и требований, поданных 9-10 марта". "Учитывая меры, принятые для предотвращения распространения короавируса, никакие другие вопросы не будут рассматриваться 23 марта, - добавили в инстанции. - После оглашения решений суд приостановит слушания по делу вплоть до 8 июня".

Крушение и суд

Пассажирский Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане 10 государств. Для уголовного расследования трагедии была создана Совместная следственная группа (ССГ), в которую вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. В июне 2019 года эксперты заявили, что установили группу четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту, в которую вошли бывший глава ополченцев Донецкой народной республики, которого называли министром обороны республики, Игорь Гиркин, известный под псевдонимом Стрелков, и его подчиненные Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. По данным следствия, первые трое являются гражданами России, а Харченко имеет гражданство Украины. Их обвиняют в том, что они якобы занимались доставкой зенитной установки "Бук" на Украину с территории России.

Суд над ними начался в Нидерландах 9 марта с обсуждения технических вопросов организации процесса. После двух дней слушаний судья объявил перерыв до 23 марта, чтобы изучить направленные прокуратурой и защитой запросы и требования. В частности, речь идет о запросе прокуратуры на проведение дополнительных расследований в отношении россиянина Олега Пулатова, предложении к суду установить временные рамки подачи заявления от него для дачи показаний, о заслушивании свидетелей и других организационных моментах. Из четырех обвиняемых троих будут судить заочно. Интересы Пулатова представляет международная группа из двух голландских и одного российского адвоката. Всем подозреваемым предъявлены обвинения по двум пунктам: уничтожение самолета и убийство 298 находившихся на его борту пассажиров.

Российские официальные лица неоднократно выражали недоверие результатам работы ССГ, указывали на безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы российской стороны в ходе проведения расследования.