"Помочь сможет только Китай". Коронавирус поставил под вопрос европейскую солидарность

Распространение COVID-19 вновь поставило под вопрос прочность европейского единства. Наиболее пострадавшие от пандемии члены сообщества, такие как Италия и Испания, вынуждены ждать помощи не от Брюсселя, а от Пекина. Без Китая Европа вряд ли сможет защитить себя от коронавируса. Во всяком случае, в этом уверен президент Сербии Александар Вучич. По его мнению, вся европейская солидарность существует только на бумаге, но в критический момент расчитывать на настоящую помощь можно только от Пекина. Об этом глава республики заявил после объявления в стране чрезвычайного положения из-за коронавируса. Скажи мне, кто твой друг "[Президент Европейской комиссии] Урсула фон дер Ляйен недавно сказала: "У нас нет возможности импортировать медицинское оборудование из стран ЕС", — отметил Вучич.

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Брюссель и правда ввел запрет на поставки медоборудования в страны, не входящие в Евросоюз, пытаясь таким образом сберечь свои ресурсы в условиях пандемии. Сербия пока является только кандидатом на вступление в сообщество, а значит, не может претендовать на помощь. "Это правильное решение, потому что это оборудование нужно для нашего здравоохранения", — писала в своем Twitter фон дер Ляейен. Оставшись с проблемой один на один, Сербия обратилась за помощью к Китаю. В последнее время страны все активнее развивают сотрудничество, из-за чего Белград часто критикуют в Брюсселе. "Я послал письмо президенту Си, в котором впервые официально назвал его не только дорогим другом, но и братом, и не только моим личным другом, но и другом и братом этой страны", — подчеркнул Вучич. Он попросил Китай предоставить все необходимое для борьбы с коронавирусом — "даже прислать нам врачей, потому что наши доктора уже измождены". Каждый сам за себя Но, как показывает практика, Брюссель не в силах помочь не только своим соседям, но и странам — членам ЕС. В прошлом месяце, когда COVID-19 начал быстро распространяться в Италии, Рим обратился за помощью к ЕС через Центр координации реагирования на чрезвычайные ситуации. "Мы запросили поставки медицинского оборудования, и Европейская комиссия направила этот призыв всем государствам-участникам, — рассказал постоянный представитель Италии при ЕС Маурицио Массари. — Но это не сработало". Ни одно государство ЕС на тот момент не помогло Италии. Это стало настоящей трагедией для страны, где по состоянию на 19 марта общее число инфицированных коронавирусом превысило 35 тыс., а число погибших — почти 3 тыс. Итальянские медики вынуждены работать круглые сутки в условиях постоянного дефицита оборудования и материалов. В многих других государствах ЕС, которые и сами не раз получали помощь из Брюсселя, ситуация с заражением относительно спокойная. Особенно это касается стран Восточной Европы. Однако никто из них не торопится хоть как-то помочь наиболее пострадавшему соседу. Только 13 марта итальянские СМИ сообщили, что Германия "намерена" отправить в Италию миллион масок. Это единственная помощь в борьбе с COVID-19, которую Рим получил от своих коллег по ЕС.

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В Италии создается впечатление, что "Европа снова оставила ее в одиночку во время тяжелого кризиса, как это было во время кризиса евро после 2008 года, потом во время кризиса с беженцами с 2015 года и вот теперь — при преодолении кризиса из-за вируса 2020 года", — отмечают эксперты в статье, опубликованной на онлайн-платформе "Международная политика и общество". В конце концов Италия все же получила поддержку. Ближе к полуночи 12 марта в Риме приземлился китайский самолет. На его борту находилось девять медицинских экспертов и 31 тонна различных медицинских принадлежностей, включая оборудование для отделений интенсивной терапии, средства личной защиты и противовирусные препараты. Примерно в это же время в Италию прибыл китайский грузовик с 230 ящиками медицинского оборудования. В телефонном разговоре с министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо его коллега Ван И пообещал Риму прислать больше средств, чем прибыло. Однако даже эта помощь пришла всего через два дня после звонка. Китай спешит на помощь Как показывает практика, в охватившей Европу пандемии на Китай надеются не только Сербия или Италия. Министр иностранных дел страны Ван И обещал оказать медицинскую помощь Испании — второй по количеству зараженных стране в ЕС. В минувший вторник в аэропорту Сарагосы приземлился грузовой самолет из Шанхая, который доставил королевству полмиллиона медицинских масок. Другую партию из 300 тыс. масок от китайских благотворительных организаций, основанных компанией Alibaba, получила Бельгия. Информационное агентство "Синьхуа" опубликовало фотографию одного из контейнеров с лозунгом "Единство дает силу" на французском, фламандском и китайском языках. В свою очередь, Польша получит от Китая 10 тыс. тестов на коронавирус и необходимую медикам защитную одежду. Помощь от Пекина получила и Франция, где объявлен третий уровень эпидемии коронавируса.

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"В среду во Франции приземлился китайский самолет со средствами защиты от вируса. В прибывшем самолете около 1 млн масок, а также защитные перчатки. Еще один самолет прибудет из Китая в четверг", — рассказал телеканалу BFMTV глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан. Он подчеркнул успешность франко-китайского сотрудничества в борьбе против заболевания. "Мы ранее проявили солидарность, поставив Китаю средства защиты. Теперь Китай ответил своим жестом солидарности на наши действия, мы по достоинству ценим это", — заявил министр. Кроме того, Китай пообещал упростить процедуры поставок в ЕС медицинских препаратов по коммерческим каналам. Помощь КНР не ограничивается лишь европейскими странами. Правительство и некомерческие организации страны направили врачей и медикаменты в Иран, Ирак, Филиппины, Камбоджу и другие государства. Например, миллиардер Джек Ма пожертвовал 1 млн медицинских масок и сотни тысяч тестов для США. Кроме того, фонд Ма объявил о том, что он направит "20 тыс. комплектов для тестирования, 100 тыс. масок и 1 тыс. защитных костюмов и лицевых щитов" в каждую африканскую страну. Новая солидарность ЕС всегда настаивал на том, что является не просто экономическим или политическим объединением, а сообществом, которое объединяют идеи и ценности. Но история с COVID-19 наглядно показала, что эти ценности вовсе не основаны на взаимопомощи. После преодоления кризиса с коронавирусом Европе предстоит серьезно переоценить свою политику в вопросах координации. В противном случае новые вызовы продолжат угрожать единству союза. Зависимость стран — членов ЕС от помощи из Китая говорит не только о внутриевропейских трудностях. Особенно невыгодно на фоне кризиса выглядит реакция главного союзника Брюсселя — США. В то время как Пекин направляет в ЕС помощь и специалистов, Трамп закрывает границы и не пускает европейцев в свою страну.