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Распространение коронавируса нового типа
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Германия приостанавливает программы приема беженцев из-за коронавируса

БЕРЛИН, 18 марта. /ТАСС/. Германское Федеральное ведомство миграции и по делам беженцев (Bamf) приостанавливает действие программ приема по гуманитарным соображениям беженцев из-за обострения ситуации с коронавирусом. Об этом сообщила в среду медиагруппа Funke со ссылкой на МВД ФРГ.

"В свете мероприятий по сдерживанию пандемии МВД вчера официально дало указание Bamf приостановить на неопределенное время процедуру размещения [беженцев] в рамках механизма "один к одному" с Турцией и государственной процедуры размещения [мигрантов]", - рассказали медиагруппе в ведомстве.

Теги
ГерманияРаспространение коронавируса нового типа
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