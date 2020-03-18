Трамп заявил, что США и Канада закроют границу по договоренности

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в среду сообщил, что Соединенные Штаты и Канада закроют границу между двумя государствами по договоренности.

"По взаимной договоренности мы временно закроем нашу северную границу с Канадой для необязательных передвижений. Торговля не пострадает. Детали последуют позже", - написал президент на своей странице в Twitter.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник в администрации Трампа информировал, что США и Канада для сдерживания распространения коронавируса готовятся приостановить все перемещения через общую границу, кроме неотложных. По его данным, новые ограничения не будут строгими и позволят странам продолжать торговать друг с другом. В отличие от запретов на въезд иностранцев, введенных США и Канадой в отношении других государств, это решение будет принято в результате достигнутой двумя странами договоренности.