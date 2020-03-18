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Трамп выбрал кандидатуру на должность главы Национального контртеррористического центра

Речь идет о Кристофере Миллере

ВАШИНГТОН, 18 марта. /ТАСС/. Президент Дональд Трамп принял решение о выдвижении кандидатуры Кристофера Миллера на должность главы Национального контртеррористического центра (НКТЦ) при аппарате директора Нацразведки США. Об этом проинформировала в среду пресс-служба Белого дома.

"Сегодня президент Дональд Трамп объявил о намерении выдвинуть Кристофера Миллера на пост директора Национального контртеррористического центра", - говорится в сообщении.

В настоящее время Миллер занимает должность заместителя помощника министра обороны США по специальным операциям и вопросам борьбы с терроризмом. Исполняющим обязанности главы НКТЦ сейчас является Рассел Трэверс.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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