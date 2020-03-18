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Распространение коронавируса нового типа
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Трамп: вспышка коронавируса в США не приведет к росту безработицы до уровня в 20%

Глава Белого дома также заявил, что задействует закон о производстве продукции военного назначения времен

ВАШИНГТОН, 18 марта. /ТАСС/. Экономические последствия распространения нового коронавируса в США близко не подходят к потенциальному росту безработицы до уровня в 20%, как это было во времена Великой депрессии (1929-1939). Об этом заявил в среду президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

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Его попросили прокомментировать слова, которые, по данным ряда СМИ, произнес министр финансов Стивен Мнучин на встрече с сенаторами. Руководитель ведомства сказал, что без федеральной помощи безработица может достичь уровня времен Великой депрессии в 20%. "Вне всякого сомнения, это наихудший сценарий.<...> Мы даже и близко не подходим к этому [уровню]", - подчеркнул президент. Американский лидер также отметил, что не согласен с этой оценкой. "Нет, мы вообще не рассматриваем это", - указал он.

Во времена Великой депрессии безработица доходила до 25% и затрагивала более 14 млн человек.

Власти Соединенных Штатов не рассматривают идею отмены пошлин на товары из-за рубежа, в том числе из Китая, для смягчения экономических последствий вспышки коронавируса. "Китай выплачивает нам миллиарды и миллиарды долларов через пошлины. Нет причин делать это (отменять пошлины - прим. ТАСС)", - сказал Трамп, отвечая на вопрос о возможной отмене пошлин на товары из других стран. При этом глава вашингтонской администрации добавил, что власти Китая к нему с этим вопросом не обращались. "Они даже не говорили со мной об этом", - отметил американский президент.

Закон о производстве продукции военного назначения

Трамп также заявил, что задействует закон о производстве продукции военного назначения времен Корейской войны в рамках борьбы со вспышкой нового коронавируса. "Мы задействуем закон о производстве продукции военного назначения <...> Я подпишу указ сразу после пресс-конференции", - отметил глава государства, выступая перед журналистами в Белом доме.

Закон позволяет президенту расширить производство определенной продукции в целях национальной безопасности. Он разрешает главе государства, по сути, установить контроль над секторами гражданской экономики и наращивать производство, перераспределять основные ресурсы, а также вводить контроль над ценами.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных властей и властей штатов, число случаев заражения коронавирусом увеличилось в США до 6496, умерли по меньшей мере 114 человек. 

Теги
СШАТрамп, ДональдМнучин, СтивенРаспространение коронавируса нового типа
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