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Распространение коронавируса нового типа

Вашингтон намерен ввести ограничения на пересечение границы США и Мексики

Полностью закрывать границу не планируется

ВАШИНГТОН, 18 марта. /ТАСС/. Американская администрация намерена ввести ограничения на пересечение границы Соединенных Штатов и Мексики в связи со вспышкой нового коронавируса, но не планирует ее закрывать полностью. Об этом сообщил в среду на брифинге для журналистов в Белом доме президент США Дональд Трамп.

Ему был задан вопрос о том, закрывает ли правительство США южную границу в свете распространения в мире коронавируса нового типа. "Не закрываем. Нет, мы не собираемся ее закрывать. Но мы воспользуемся определенным положением [законодательства], которое даст нам большую свободу маневра в том, какие действия мы предпринимаем", - ответил глава администрации США, не вдаваясь в детали. Кроме того, он подтвердил, что власти США собираются "очень скоро, вероятно, уже сегодня" ввести запрет на пропуск на американскую территорию с мексиканской ряда категорий граждан третьих государств, включая добивающихся от Вашингтона получения политического убежища.

Трамп также уточнил, что в Вашингтоне рассчитывают на сохранение запрета на пересечение американо-канадской границы в течение 30 дней. "Я бы сказал, 30 дней. Будем надеяться, по истечении 30 дней мы будем в отличной форме", - заявил глава Белого дома.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 200 тыс. человек, более 8 тыс. умерли. В Соединенных Штатах, согласно информации Университета Джонса Гопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, Всемирной организации здравоохранения и других официальных источников, число случаев заражения коронавирусом увеличилось до 7324, умерли по меньшей мере 115 человек.

Теги
МексикаСШАТрамп, ДональдРаспространение коронавируса нового типа
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