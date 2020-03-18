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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

Иран приступает к производству радиоизотопа молибден-99

Изотоп импортируется в страну из-за рубежа

ТЕГЕРАН, 18 марта. /ТАСС/. Власти Ирана приступают к реализации проекта по производству радиоизотопа молибден-99. Об этом говорится в сообщении Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ), опубликованном в среду.

"ОАЭИ приступает к реализации национального плана по производству радиоизотопа молибден-99 в научно-исследовательском институте ядерных технологий для применения в ядерной медицине", - говорится в сообщении. Отмечается, что "в настоящее время молибден-99 импортируется в страну из-за рубежа".

Молибден-99 является изотопом, который активно используется в ядерной медицине при проведении диагностики заболеваний.

6 ноября 2019 года Иран в рамках очередного этапа сокращения своих добровольных обязательств по ядерной сделке начал закачивать газ в центрифуги на объекте в Фордо. В связи с этим США объявили о восстановлении с 15 декабря санкций в отношении данного объекта. На этом фоне 5 декабря компания "ТВЭЛ" (входит в госкорпорацию "Росатом") проинформировала Тегеран о приостановке работы над проектом модификации двух каскадов газовых центрифуг в Фордо для производства стабильных изотопов в медицинских целях.

Формально заключенный в 2015 году Совместный всеобъемлющий плана действий (СВПД) не запрещает Ирану производство медицинских и промышленных радиоизотопов. Однако реальное соответствие ядерной сделки может зависеть о того, какие технологии при этом использует Тегеран.

Теги
ИранСитуация вокруг ядерной программы Ирана
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