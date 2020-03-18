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Распространение коронавируса нового типа

США приостанавливают выдачу виз в большинстве стран мира

Госдепартамент назвал это ответом на ситуацию с распространением коронавируса

ВАШИНГТОН, 18 марта. /ТАСС/. Госдепартамент США приостанавливает оказание визовых услуг на регулярной основе в большинстве стран мира из-за ситуации с новым коронавирусом. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении бюро ведомства по консульским делам в Twitter.

"В ответ на ситуацию с COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС) Госдепартамент приостанавливает оказание визовых услуг на регулярной основе в большинстве стран. Предоставление визовых услуг на регулярной основе возобновится, как только появится возможность, однако мы не можем пока назвать конкретную дату", - отмечается в заявлении.

Теги
СШАРаспространение коронавируса нового типа
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