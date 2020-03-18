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Сирийско-турецкий конфликт

СМИ: турецкие войска и боевики обстреляли сирийские населенные пункты к северу от Алеппо

Огонь велся из пограничного района Аазаз

ТАСС, 18 марта. Артиллерия турецкой армии и воюющие на ее стороне вооруженные формирования сирийской оппозиции обстреляли в среду населенные пункты, расположенные к северу от провинциального центра Алеппо (360 км от Дамаска). Как сообщило государственное агентство SANA, в результате обстрела нанесен материальный урон в поселках Мираназ, Эль-Маликия, Менег и Улькамия, сведений о пострадавших оттуда не поступало.

Огонь велся из пограничного района Аазаз, который входит в зону безопасности, созданную турецкими войсками на севере Сирии в 2017 году после военной операции "Щит Евфрата" против курдских отрядов "Сил народной самообороны".

Сирийские военнослужащие не открывали ответного огня по турецким позициям в пограничной местности.

На севере Сирии 6 марта вступило в силу перемирие, которое регулярно нарушают террористы из запрещенной в РФ группировки "Джебхат ан-Нусра". Во вторник они атаковали позиции сирийских войск в Кафр-Нобуле и Хазарине. Обстрел велся из реактивных систем залпового огня и пулеметов. Артиллерия сирийской армии открыла ответный огонь по противнику и нанесла боевикам потери.

По сведениям агентства SANA, бандформирования с 6 марта нарушали перемирие 38 раз. В понедельник они взорвали мост на шоссе Алеппо - Латакия (трасса М-4) возле селения Мухамбаль к западу от города Эриха. Это было сделано с тем, чтобы затруднить совместное российско-турецкое патрулирование в зоне деэскалации Идлиб, которая включает в себя также пограничные районы соседних провинций Алеппо, Латакии и Хамы.

Теги
СирияТурцияСирийско-турецкий конфликт
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