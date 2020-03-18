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Власти Ирана амнистируют 10 тыс. заключенных в честь иранского нового года

Официальный представитель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Исмаили рассказал, что большинство заключенных осуждены по делам, предполагающим угрозу безопасности страны

ТЕГЕРАН, 18 марта. /ТАСС/. Судебные власти Ирана освободят около 10 тыс. заключенных в рамках одобренной духовным лидером и руководителем страны Али Хаменеи амнистии в честь Ноуруза, Нового года по иранскому календарю. Об этом заявил в среду официальный представитель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Исмаили.

"По нашей предварительной оценке, около 10 тыс. заключенных подпадут под эту амнистию", - приводит его слова агентство ISNA. По словам Исмаили, "больше половины этих заключенных [осуждены по делам], предполагающим угрозу безопасности страны".

Он добавил, что "все, кто подпадает под амнистию, будут освобождены из тюрьмы". "В ходе прошлых амнистий часть заключенных оставалась в тюрьме, но их сроки уменьшались", - отметил представитель Верховного суда.

В соответствии с конституцией Ирана, духовный лидер и руководитель имеет право сокращения сроков заключения или помилования для осужденных по рекомендации председателя Верховного суда. Так, 10 февраля Хаменеи объявил об амнистии для 2,3 тыс. заключенных в стране по случаю годовщины Исламской революции 1979 года.

Ноуруз является одним из главных праздников в стране и ознаменовывает конец года по иранскому календарю. В этом году он отмечается в ночь на 20 марта.

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