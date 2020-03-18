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США ввели санкции против пяти иранских ученых

По мнению Вашингтона, ученые участвовали в развитии ядерной программы в 2004 году

ВАШИНГТОН, 18 марта. /ТАСС/. Власти США ввели санкции в отношении пяти иранских ученых, которые, по утверждению Вашингтона, занимаются развитием ядерной программы. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении госсекретаря Майкла Помпео.

"В связи с неприемлемой ядерной деятельностью Ирана Министерство торговли США вводит санкции в отношении пяти иранских ученых, которые участвовали в развитии ядерной программы в 2004 году и работают на правительство по сей день", - отметил Помпео.

"Последние действия Ирана в ядерной сфере представляют серьезную опасность для международной стабильности", - утверждает госсекретарь.

Отношения между США и Ираном резко обострились после одностороннего выхода Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе 8 мая 2018 года и восстановления против Тегерана режима американских экономических санкций, в том числе в сфере нефтяного экспорта. При этом президент США Дональд Трамп неоднократно утверждал, что готов к возобновлению диалога с иранскими властями. По его словам, Вашингтон заинтересован в замене СВПД на другой договор, который охватывал бы не только ядерную программу Ирана, но и широкий спектр других вопросов, включая ракетную программу Тегерана и его региональную политику.

Теги
СШАИранПомпео, Майкл (Майк)
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