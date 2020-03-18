В США слушания по делу россиянина Фирсова отложили на 16 апреля

НЬЮ-ЙОРК, 18 марта. /ТАСС/. Судебные слушания по делу россиянина Кирилла Фирсова, задержанного в США по подозрению в хищении персональных данных, отложены на 16 апреля. Об этом говорится в постановлении, поступившем в среду в электронную базу федерального суда Южного округа штата Калифорния в Сан-Диего.

Ранее планировалось, что заседание состоится 26 марта. По каким причинам слушания были отложены, не уточняется. В настоящее время дело рассматривает судья Эллисон Годдард.

Ранее суд постановил, что Фирсову предъявят обвинения в официальном порядке 9 апреля. Состоится ли это заседание, пока не уточняется. Согласно решению суда, россиянин остается под стражей.

Американские власти задержали Фирсова по подозрению в хищении персональных данных жителей штата Калифорния для их дальнейшей продажи с целью использования в фальшивых удостоверениях личности. Прокуратура Южного округа Калифорнии называет Фирсова администратором платформы DEER.IO. Россиянин был задержан в Международном аэропорту Джона Кеннеди в Нью-Йорке 7 марта.