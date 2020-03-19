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Распространение коронавируса нового типа

Трамп заявил, что задействует закон о продукции военного назначения лишь в крайнем случае

При этом американский лидер выразил надежду на то, что это и вовсе не понадобится

ВАШИНГТОН, 19 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что подписал закон о производстве продукции военного назначения лишь для того, чтобы задействовать его для борьбы с коронавирусом в самом крайнем случае. Соответствующее сообщение он разместил в среду на своей странице в Twitter.

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Президент США выразил надежду на то, что это и вовсе не понадобится. "Я подписал закон о производстве продукции военного назначения для борьбы с китайским вирусом лишь для того, чтобы мы могли задействовать его в будущем при самом неблагоприятном сценарии. Надеюсь, что потребности в этом не будет", - написал он.

Ранее Трамп сообщил, что задействует закон времен Корейской войны в рамках борьбы со вспышкой нового коронавируса. Он позволяет президенту расширить производство определенной продукции в целях национальной безопасности и, по сути, установить контроль над секторами гражданской экономики. Американский лидер получит возможность наращивать производство и перераспределять основные ресурсы, а также вводить контроль над ценами.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных властей и властей штатов, число случаев заражения в стране превысило 7,3 тыс., умерли по меньшей мере 115 человек.

Теги
СШАТрамп, ДональдРаспространение коронавируса нового типа
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