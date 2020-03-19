В Мексике создают фонд объемом $7,5 млрд для борьбы с коронавирусом

МЕХИКО, 19 марта. /ТАСС/. Члены Палаты депутатов Конгресса Мексики в среду поддержали создание специального фонда для предотвращения чрезвычайных ситуации в сфере здравоохранения и реагирования на них. Его объем, по данным газеты El Universal, может составить до 180 млрд песо (порядка $7,5 млрд по текущему курсу).

"Мы одобрили инициативу, которая в случае чрезвычайных ситуаций, подобных распространению нового коронавируса, позволит правительству получить ресурсы <...> для того, чтобы уменьшить негативное воздействие на экономику и здравоохранение", - написал в своем Twitter депутат Марио Дельгадо. Предложение поддержали 265 парламентариев, 10 высказались против, еще пятеро воздержались. Проект передан на рассмотрение в Палату сенаторов.

По официальным данным, общее число случаев заражения новым коронавирусом в Мексике достигло 93, еще 206 человек проверяют врачи. О первом инфицированном пациенте власти страны объявили 28 февраля.