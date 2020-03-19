ОАЭ запрещают на две недели въезд имеющим вид на жительство иностранцам

ТАСС, 19 марта. Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) вводят запрет сроком на две недели на въезд в страну для имеющих вид на жительство (резидентскую визу) иностранцев в рамках борьбы по противодействию распространению коронавируса нового типа. Об этом в четверг информировало эмиратское информационное агентство WAM.

По его данным, запрет вводится с полудня по местному времени (11:00 мск) в четверг, 19 марта. МИД ОАЭ также призвал входящих в указанную категорию граждан и находящихся в данный момент за границей связаться с эмиратскими дипломатическими представительствами в странах пребывания для получения всей необходимой поддержки.

В среду вечером WAM информировало, что эмиратские власти также прекратили выдачу разрешений на работу до дальнейшего распоряжения из-за распространения нового коронавируса. Кроме того, власти ОАЭ приняли решение запретить своим гражданам выезд за границу, а также с 19 марта временно ограничили въезд в страну для иностранных граждан, за исключением лиц с дипломатическими паспортами.

На данный момент в ОАЭ подтверждены 113 случаев заражения коронавирусом, 26 человек выздоровели.