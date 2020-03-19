Власти Венесуэлы запросили гуманитарную помощь у ВОЗ для борьбы с коронавирусом

КАРАКАС, 19 марта. /ТАСС/. Власти Венесуэлы приняли решение обратиться к Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с просьбой направить в страну гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом. Об этом в среду сообщила вице-президент Боливарианской Республики Делси Родригес во время выступления в Каракасе, транслируемого по государственному телевидению.

"Президент [Венесуэлы] Николас Мадуро провел продуктивный телефонный разговор с генеральным директором ВОЗ Тедросом Аданомом Гебрейесусом. Президент Мадуро запросил гуманитарную помощь, включающую тесты для обнаружения COVID-19", - заявила она.

Вице-президент также добавила, что за последние сутки в стране не было зафиксировано новых случаев заболевания коронавирусом.

Правительство Венесуэлы проинформировало о первых двух случаях инфицирования коронавирусом в стране 13 марта. К настоящему моменту власти подтвердили наличие 36 заболевших. Президент Николас Мадуро 17 марта сообщил о решении ввести карантин на всей территории Боливарианской Республики.