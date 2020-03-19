{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Власти Венесуэлы запросили гуманитарную помощь у ВОЗ для борьбы с коронавирусом

Республике требуются, в частности, тесты для обнаружения COVID-19

КАРАКАС, 19 марта. /ТАСС/. Власти Венесуэлы приняли решение обратиться к Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с просьбой направить в страну гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом. Об этом в среду сообщила вице-президент Боливарианской Республики Делси Родригес во время выступления в Каракасе, транслируемого по государственному телевидению.

"Президент [Венесуэлы] Николас Мадуро провел продуктивный телефонный разговор с генеральным директором ВОЗ Тедросом Аданомом Гебрейесусом. Президент Мадуро запросил гуманитарную помощь, включающую тесты для обнаружения COVID-19", - заявила она.

Вице-президент также добавила, что за последние сутки в стране не было зафиксировано новых случаев заболевания коронавирусом.

Правительство Венесуэлы проинформировало о первых двух случаях инфицирования коронавирусом в стране 13 марта. К настоящему моменту власти подтвердили наличие 36 заболевших. Президент Николас Мадуро 17 марта сообщил о решении ввести карантин на всей территории Боливарианской Республики.

Теги
Мадуро, НиколасВенесуэлаТедрос Аданом ГебрейесусРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Гуайдо призвал ВС Венесуэлы пропустить гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом
Лидер оппозиции заявил, что что президент Венесуэлы Николас Мадуро "не способен справиться с этой чрезвычайной ситуацией"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС