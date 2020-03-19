Гуайдо призвал ВС Венесуэлы пропустить гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом

КАРАКАС, 19 марта. /ТАСС/. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо обратился к национальным вооруженным силам с призывом открыть границы Боливарианской Республики и пропустить на территорию страны международную гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом. Соответствующее заявление в среду опубликовала его пресс-служба.

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"Наш четкий и прямой призыв к национальным вооруженным силам: нет больше времени, необходимо открыть порты и аэропорты <...> Пустите гуманитарную помощь", - говорится в документе, текст которого был опубликован на сайте пресс-службы Гуайдо.

Оппозиционер также выступил с утверждением о том, что президент Венесуэлы Николас Мадуро "не способен справиться с этой чрезвычайной ситуацией".

Правительство Венесуэлы проинформировало о первых двух случаях инфицирования коронавирусом в стране 13 марта. К настоящему моменту власти подтвердили наличие 36 заболевших. Президент Николас Мадуро 17 марта объявил о решении ввести карантин на всей территории Боливарианской Республики.