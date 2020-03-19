Эксперты: насмешки и бездействие были первой реакцией партнеров в ЕС на действия Италии

БЕРЛИН, 19 марта. /ТАСС/. Германия и другие страны ЕС ведут дискуссии о том, как избежать повторения ситуации в Италии, где особенно сложная обстановка с коронавирусом, но при этом европейские партнеры не замечают, какой вклад вносит страна в преодоление кризиса, и бездействуют, не оказывая никакой существенной помощи и не проявляя солидарности. Такое мнение высказали глава представительства Фонда имени Фридриха Эберта в Риме Тобиас Мёршель, научный сотрудник бюро этого же фонда Лука Арджента и политолог Михаэль Браун в совместной статье, опубликованной на онлайн-платформе "Международная политика и общество", которую ведет Фонд.

Авторы отметили, что "итальянское правительство действует очень мужественно и последовательно", фактически за ночь адаптировав концепцию "социального дистанцирования" населения. "Было смело ступить первыми на такой путь, который означает, что элементарные демократические права будут временно сильно ограничены", - говорится в статье.

"Однако первой реакцией европейских партнеров, институтов и СМИ на радикальные итальянские меры были насмешка, недооценка и бездействие. Только сейчас, когда случаи заражения значительно распространились во всей Европе и все страны ЕС затронуты вирусом, с ненужной медлительностью принимаются похожие чрезвычайные меры", - отметили авторы.

В Италии же создается впечатление, что "Европа снова оставила ее в одиночку во время тяжелого кризиса, как это было во время кризиса евро после 2008 года, потом во время кризиса с беженцами с 2015 года и вот теперь при преодолении кризиса из-за вируса 2020 года", утверждается в материале.

По словам экспертов, один из опросов показал, что 88% итальянцев ответили отрицательно на вопрос, "поможет ли Италии ЕС". Авторы напомнили, что итальянская сторона, несмотря на запросы, с февраля не получала предложений ни от одной страны ЕС о помощи, пока 15 марта в Еврокомиссии не проинформировали, что поступят лишь защитные маски и другой медицинский материал из Германии и Франции.

Лишенный солидарности подход

"Несогласованные действия, запутанная коммуникация и лишенный солидарности подход едва ли являются правильным путем, чтобы преодолеть этот не знающий аналогов кризис в Европе", - подчеркивают авторы. Вирус не знает границ, и только сконцентрированная и быстрая акция может минимизировать последствия распространения заболевания, считают они. "ЕС должен быстро использовать пункт о солидарности параграфа 222 Договора о функционировании Европейского союза и предложить помощь. Он позволяет ЕС мобилизовать "все имеющиеся в распоряжении средства", если государство-член подвергается "удару природной катастрофы или вызванной человеком катастрофы", - напоминают специалисты.