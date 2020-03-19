Эксперты: насмешки и бездействие были первой реакцией партнеров в ЕС на действия Италии

БЕРЛИН, 19 марта. /ТАСС/. Германия и другие страны ЕС ведут дискуссии о том, как избежать повторения ситуации в Италии, где особенно сложная обстановка с коронавирусом, но при этом европейские партнеры не замечают, какой вклад вносит страна в преодоление кризиса, и бездействуют, не оказывая никакой существенной помощи и не проявляя солидарности. Такое мнение высказали глава представительства Фонда имени Фридриха Эберта в Риме Тобиас Мёршель, научный сотрудник бюро этого же фонда Лука Арджента и политолог Михаэль Браун в совместной статье, опубликованной на онлайн-платформе "Международная политика и общество", которую ведет Фонд.
Авторы отметили, что "итальянское правительство действует очень мужественно и последовательно", фактически за ночь адаптировав концепцию "социального дистанцирования" населения. "Было смело ступить первыми на такой путь, который означает, что элементарные демократические права будут временно сильно ограничены", - говорится в статье.
"Однако первой реакцией европейских партнеров, институтов и СМИ на радикальные итальянские меры были насмешка, недооценка и бездействие. Только сейчас, когда случаи заражения значительно распространились во всей Европе и все страны ЕС затронуты вирусом, с ненужной медлительностью принимаются похожие чрезвычайные меры", - отметили авторы.
В Италии же создается впечатление, что "Европа снова оставила ее в одиночку во время тяжелого кризиса, как это было во время кризиса евро после 2008 года, потом во время кризиса с беженцами с 2015 года и вот теперь при преодолении кризиса из-за вируса 2020 года", утверждается в материале.
По словам экспертов, один из опросов показал, что 88% итальянцев ответили отрицательно на вопрос, "поможет ли Италии ЕС". Авторы напомнили, что итальянская сторона, несмотря на запросы, с февраля не получала предложений ни от одной страны ЕС о помощи, пока 15 марта в Еврокомиссии не проинформировали, что поступят лишь защитные маски и другой медицинский материал из Германии и Франции.
Лишенный солидарности подход
"Несогласованные действия, запутанная коммуникация и лишенный солидарности подход едва ли являются правильным путем, чтобы преодолеть этот не знающий аналогов кризис в Европе", - подчеркивают авторы. Вирус не знает границ, и только сконцентрированная и быстрая акция может минимизировать последствия распространения заболевания, считают они. "ЕС должен быстро использовать пункт о солидарности параграфа 222 Договора о функционировании Европейского союза и предложить помощь. Он позволяет ЕС мобилизовать "все имеющиеся в распоряжении средства", если государство-член подвергается "удару природной катастрофы или вызванной человеком катастрофы", - напоминают специалисты.
В статье подчеркивается, что постигшая Италию и другие страны беда "должна убедить всех участников - институты ЕС и национальные правительства - в том, что в ЕС требуется создать новые финансовые и политические инструменты для преодоления конъюнктурных и структурных кризисов", а также, возможно, пересмотреть приоритеты и объем бюджетного плана ЕС на период с 2021 по 2027 годы. "Вирус не знает границ, и ответ на вирус не должен также знать границ", - подытоживают авторы.
Оставили бороться с вирусом в одиночку
В свою очередь, заместитель главного редактора газеты La Repubblica Джанлука Ди Фео написал комментарий для немецкой газеты Die Welt, в котором заявил, что Италия "не получила от ЕС ни одного врача, ни одной маски, ни одного полевого госпиталя". "Нас оставили [бороться с вирусом] в одиночку", - констатировал он.
"Почему Европа со своим колоссальным административным и техническим аппаратом ничего не предприняла, чтобы предотвратить эпидемию и координировать действия по ее подавлению? - задается вопросом журналист. - Каждая страна принимала свои собственные решения. Однако то, что сейчас происходит в Италии, вероятнее всего скоро будет происходить во Франции, Германии и Испании".
"Мы хотели бы с радостью принимать общие решения, но таковых не было", - считает Ди Фео. "Почему Европа не позаботилась о том, чтобы составить совместный план производства самых необходимых предметов - масок и перчаток? Или аппаратов, которые в случае с Китаем, как оказалось, сыграли решающую роль? Сейчас все страны отчаянно ищут респираторные маски и защитную одежду, однако ЕС - как промышленная величина - мог бы в течение месяца создать необходимые запасы - и для Италии, и для всех. Но вместо этого - ничего", - отметил автор.
С 10 марта на всей территории Италии действует карантин, запрещено передвижение людей без веских причин, закрыты все учебные учреждения, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны и бары, спортивные и развлекательные заведения, запрещен въезд туристов. По последним данным, число летальных исходов в Италии достигло почти 3 тыс., общее число заразившихся с начала вспышки - более 35 тыс.
Действия ЕК на фоне пандемии
Пресс-служба Еврокомиссии (ЕК) сообщила в среду, что комитет постоянных представителей утвердил предложенный ЕК пакет мер, основанный на выделении €37 млрд на поддержку экономики сообщества в связи с распространением коронавируса. Деньги будут выделены за счет перераспределения бюджетных средств из других программ Евросоюза.
Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 200 тыс. человек, более 8 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 147 случаев инфицирования.