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Власти США перестанут преследовать нелегальных мигрантов на время вспышки коронавируса

Операции по задержанию нарушителей откладывают на более поздний срок

ВАШИНГТОН, 19 марта. /ТАСС/. Иммиграционные власти США временно прекратят выявлять и брать под стражу для последующей депортации находящихся в стране нелегальных мигрантов, чтобы те не опасались обращаться за медицинской помощью в условиях распространения нового коронавируса. Об этом сообщает в среду газета The Wasington Post.

Согласно этим данным, представители Иммиграционно-таможенной службы при Министерстве внутренней безопасности США отправили уведомление конгрессменам о том, что в настоящий момент они "откладывают на более поздний срок операции по задержанию" нарушителей, поскольку их "главным приоритетом сейчас является деятельность, направленная на спасение жизней и охрану безопасности общества". "Во время кризиса, связанного с COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС), ведомство не будет проводить операции по задержанию лиц в медицинских учреждениях и рядом с ними", - приводит издание текст документа. "Не должно быть такой ситуации, когда люди стараются не обращаться за медицинской помощью из-за страха быть взятыми под стражу иммиграционными властями", - убеждены в ведомстве.

Они уточнили, что задержания будут производиться лишь "в самых крайних случаях", когда речь идет о выдворении из страны опасных преступников.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных властей и властей штатов, число случаев заражения в стране превысило 7,7 тыс., умерли по меньшей мере 118 человек.

Теги
СШАМиграционная политика ТрампаРаспространение коронавируса нового типа
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