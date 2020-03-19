Трамп подписал законопроект о программе помощи при коронавирусе

ВАШИНГТОН, 19 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп подписал в среду одобренный ранее обеими палатами Конгресса США законопроект с программой смягчения последствий распространения коронавируса для жителей страны. Об этом говорится в распространенном пресс-службой Белого дома заявлении.

В рамках законопроекта из бюджета будут выделены десятки миллиардов долларов на оказание помощи миллионам американцев, которые пострадали от вспышки вызванного новым коронавирусом заболевания. Инициатива также призвана смягчить некоторые экономические трудности, предоставив финансовую помощь тем, кто в наибольшей степени пострадал от кризиса, включая пособия по безработице. Будут выделены деньги на оплачиваемый отпуск по болезни, а средства на отпуск по семейным обстоятельствам будут увеличены. Инициатива также обеспечит каждого американца правом на бесплатное обследование на выявление коронавируса, даже если у него нет страховки. В понедельник конгрессмены также внесли в законопроект "технические поправки", которые, по сути, сократили выделение средств на отпуска по болезни.

Ранее американская администрация уже получила от Конгресса $8,3 млрд для сдерживания распространения пандемии.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных властей и властей штатов, число случаев заражения в стране превысило 7,7 тыс., умерли по меньшей мере 118 человек.