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Распространение коронавируса нового типа

Китай упростит поставки медикаментов для ЕС по коммерческим каналам

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян отметил, что Пекин стремится к расширению масштабов международного сотрудничества в области здравоохранения

ПЕКИН, 19 марта. /ТАСС/. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в ходе телефонного разговора с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен пообещал упростить процедуры поставок в ЕС медицинских препаратов, необходимых для борьбы с эпидемией нового коронавируса. Об этом сообщил в четверг МИД Китая.

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"В сложившейся ситуации мы твердо намерены объединить усилия с Евросоюзом, оказывать вам поддержку в борьбе с коронавирусом, создавать благоприятные условия для поставок медикаментов в Европу по коммерческим каналам", - приводит слова главы китайского правительства сайт внешнеполитического ведомства КНР.

Ли Кэцян отметил, что Пекин стремится к расширению масштабов международного сотрудничества в области здравоохранения.

"Надеюсь, европейская сторона уделит пристальное внимание тому, чтобы были созданы условия, необходимые для обеспечения безопасности жизни граждан КНР, включая студентов, которые находятся в ЕС", - подчеркнул он.

Как уточнил китайский премьер, Китай намерен наращивать взаимодействие со странами Европы в области экономики, продолжать укреплять инвестиционные контакты. Он выразил уверенность, что двусторонние отношения КНР с Евросоюзом в ходе совместной борьбы с пневмонией еще более окрепнут.

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КитайРаспространение коронавируса нового типа
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