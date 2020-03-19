МИД Новой Зеландии призвал граждан отказаться от заграничных поездок

СИДНЕЙ, 19 марта. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Новой Зеландии призвало граждан страны отказаться от любых заграничных поездок, предупредило о возможных сложностях с оказанием консульской помощи и рекомендовало всем находящимся за рубежом вернуться на родину как можно быстрее.

"Впервые новозеландское правительство советует гражданам воздерживаться от поездок за границу, и это отражает серьезность ситуации, с которой мы столкнулись в связи с COVID-19 (заболевание, вызываемое коронавирусом - прим. ТАСС). Системы здравоохранения во многих странах <...> не имеют возможности оказывать поддержку иностранцам. Границы закрываются, и, возможно, вы не сможете вернуться в Новую Зеландию, когда планировали. Поэтому следует немедленно вернуться домой", - говорится в заявлении главы МИД Новой Зеландии, заместителя премьер-министра страны Уинстона Питерса, опубликованном в четверг

Также глава ведомства указал, что возможности правительства Новой Зеландии по оказанию консульской помощи могут быть ограничены из-за внутренних запретов на поездки, введенных другими странами.

Первый случай заражения коронавирусом в Новой Зеландии был подтвержден 28 февраля. В настоящий момент диагноз подтвержден у 28 человек, еще порядка 500 ожидают результатов тестирования. Страна полностью закрыла границу для иностранцев, въезжающих с территории Китая и Южной Кореи. Все прибывающие в страну обязаны принять меры к самоизоляции на 14 дней, и за нарушение этого требования предусмотрена депортация.