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Распространение коронавируса нового типа

Китай готов организовать экстренные поставки медикаментов в Россию

Глава китайского МИД Ван И также поблагодарил российскую сторону за поддержку, когда Китаю "приходилось преодолевать большие трудности, чтобы погасить вспышку коронавируса"

ПЕКИН, 19 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел Китая Ван И в ходе телефонной беседы со своим российским коллегой Сергеем Лавровым высказал намерение китайской стороны организовать поставки в РФ медикаментов экстренной необходимости для борьбы с распространением нового коронавируса. Об этом сообщает в четверг МИД КНР.

"В качестве благодарности за поддержку России мы готовы активно проработать вопрос оказания ответной помощи в виде поставок грузов, в которых ваша страна испытывает экстренную необходимость", - приводит сайт китайского внешнеполитического ведомства слова Ван И.

По словам главы МИД КНР, Пекин заинтересован в усилении сотрудничества с Москвой для борьбы с вызываемым коронавирусом заболеванием. Он подчеркнул, что эта задача требует объединенных усилий международного сообщества. Ван И также поблагодарил российскую сторону за поддержку в наиболее трудную минуту, когда Китаю приходилось преодолевать большие трудности, чтобы погасить вспышку коронавируса.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 200 тыс. человек, зафиксировано более 8 тыс. летальных исходов. В КНР за всю историю пандемии зарегистрировано 80,9 тыс. инфицированных, из них 70,4 тыс. выздоровели, свыше 3,2 тыс. умерли.

Теги
РоссияКитайРаспространение коронавируса нового типа
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