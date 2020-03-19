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Распространение коронавируса нового типа

Госдеп: США открыты к совместной работе с Китаем по борьбе с коронавирусом

Дональд Трамп ранее заявил, что не видит ничего обидного в том, что называет коронавирус "китайским вирусом"

ВАШИНГТОН, 19 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты открыты к совместной работе с Китаем, направленной на противодействие распространению нового коронавируса. Об этом заявил в среду на специальном брифинге для журналистов представитель Госдепартамента США высокого ранга.

"Да, мы продолжаем быть открытыми к совместной работе <...>", - сказал он. "При этом, как вы понимаете, в первую очередь нас беспокоит сейчас ситуация у нас в стране, потому что мы пытаемся сделать так, чтобы у нас не произошло то, что произошло в городе Ухань и других местах", - добавил американский дипломат.

Ранее президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме назвал коронавирус "китайским вирусом". На уточняющие вопросы журналистов, думает ли он, в происходящем следует винить Китай, Трамп заявил, что именно там вирус возник.

Американский президент заявил, что не видит ничего обидного в том, что называет коронавирус "китайским вирусом", и не опасается, что это может привести к нападкам на американцев китайского происхождения внутри США. "Нет, я очень люблю все народы, которые проживают в нашей стране. Но, как вы знаете, Китай в определенный момент пытался сказать, что его занесли американские солдаты. Возможно, сейчас они уже перестали так говорить. Такое недопустимо. Этого не произойдет, пока я президент. Он возник в Китае", - убежден американский лидер.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных властей и властей штатов, число случаев заражения в США превысило 7,7 тыс., умерли по меньшей мере 118 человек.

Теги
СШАКитайТрамп, ДональдРаспространение коронавируса нового типа
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