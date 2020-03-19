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Распространение коронавируса нового типа

В Индонезии отказались публиковать результаты анализов руководства страны на коронавирус

Это является "частью общей проверки состоянии здоровья", указали в Минздраве страны

СИНГАПУР, 19 марта. /ТАСС/. Результаты тестов на коронавирус президента, членов правительства Индонезии станут закрытой информацией и не будут озвучиваться общественности. Об этом пишет в четверг газета The Jakarta Post со ссылкой на официального представителя Минздрава республики Ахмада Юрианто.

"Мы не станем сообщать о результатах анализов, потому что это является частью общей проверки состоянии здоровья высшего руководства страны", - уточнил чиновник.

Глава государства Джоко Видодо 15 марта заявил журналистам, что он, его супруга, а также все министры сдадут анализы на коронавирус. За день этого власти подтвердили, что COVID-19 был обнаружен у министра транспорта Буди Кариа Сумади, который еще на прошлой неделе участвовал во всех заседаниях правительства, проводил переговоры с иностранными коллегами.

Многие местные и зарубежные эксперты выступают с критикой в адрес Джакарты в связи с информационной закрытостью о ситуации с распространением коронавируса. Президент объясняет это вынужденной мерой, чтобы не сеять панику. Правительство республики лишь 2 марта, позднее других стран Юго-Восточной Азии подтвердило первые случаи передачи вируса. Между тем, власти соседнего Сингапура до этой даты зафиксировали нескольких заболевших, которые вернулись из Индонезии. Кроме того, в феврале в стране умерли как минимум пять человек, у которых наблюдались симптомы коронавируса. Первоначально в Джакарте утверждали, что их анализы дали отрицательный результат на новый вирус, но потом признали возможность ошибок в проведении клинических исследований.

На сегодняшний день в стране подтверждено 227 инфицированных, около 140 находятся в критическом состоянии. Кроме того, 19 пациентов умерли, что является самым высоким показателем в регионе. Лишь девять человек на данный момент выздоровели.

Теги
ИндонезияДжоко ВидодоРаспространение коронавируса нового типа
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