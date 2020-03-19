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Распространение коронавируса нового типа

Эрдоган полагает, что мир вступает в новую эру, которая может внести глобальные изменения

Президент Турции заявил, что страны Запада годами не заботились о своих гражданах, передав базовые государственные службы в ведение частного сектора

АНКАРА, 19 марта. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган выразил предположение, что из-за ситуации с распространением коронавируса мир вступает в новую эру, которая может внести глобальные и радикальные изменения.

"Мы вступаем в новую эру, которая, вероятно, претерпит радикальные изменения в экономическом, политическом и социальном порядках. Турция с самого начала внимательно отслеживала ситуацию вокруг коронавируса, приняв неотложные меры против распространения заболевания. Государство мобилизовало все возможности для скорейшего устранения угрозы распространения коронавируса", - приводит в четверг слова турецкого лидера телеканал NTV.

По мнению Эрдогана, "страны Запада годами не заботились о своих гражданах, передав базовые государственные службы в ведение частного сектора". "На самом деле это было сделано для того, чтобы уклониться от ответственности за своих граждан. Некоторые страны Европы, которые до вчерашнего дня выступали в качестве сторонников либерализма, сегодня начали национализировать больницы и другие структуры по оказанию базовых общественных услуг", - добавил президенту Турции.

Коронавирус был впервые выявлен в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы. По данным министерства здравоохранения, число зарегистрированных случаев заражения в стране составляет 191 человек. По меньшей мере два человека в Турции умерли от заболевания, вызванного коронавирусом.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 210 тыс. человек, около 8,5 тыс. умерли. В России зарегистрировано 147 случаев инфицирования. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.

Теги
ТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипРаспространение коронавируса нового типа
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