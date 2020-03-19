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Визит императора Японии в Великобританию отложен из-за коронавируса

В Букингемском дворце пояснили, что новая дата визита будет объявлена позже

ТАСС, 19 марта. Поездка императора Японии Нарухито и его супруги Масако в Великобританию, намеченная на весну текущего года, отложена из-за распространения коронавируса. Об этом говорится в обнародованном в четверг заявлении Букингемского дворца.

"После консультацией с правительством Ее Величества и правительством Японии, королева [Елизавета II] согласилась с тем, что в текущих обстоятельствах запланированный государственный визит в Великобританию весной 2020 года Их Величеств императора Японии и его супруги следует отложить. Новая дата визита будет объявлена позже", - сказано в нем.

Японская сторона в свою очередь также подтвердила, что визит императорской четы будет отложен. "Из-за ситуации с распространением коронавируса было принято решение отложить намеченный на весну визит императорской четы в Великобританию", - сообщил на регулярной пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

Это должен был быть первый зарубежный госвизит японской императорской четы с момента вступления императора Нарухито на престол в мае прошлого года. Поездку предполагалось организовать в апреле или мае 2020 года.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 210 тыс. человек, около 8,5 тыс. умерли. В России зарегистрировано 147 случаев инфицирования. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.

Теги
ЯпонияВеликобритания
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