СМИ: американские военные передали базу "Аль-Каим" иракской армии

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Американские силы, дислоцированные на территории Ирака, в четверг передали иракской армии военную базу "Аль-Каим", которая использовалась войсками международной антитеррористической коалиции. Об этом сообщил иракский телеканал "Ас-Сумария".

По данным телеканала, силы США официально передали ВС Ирака базу в провинции Анбар. Отмечается, что иракские воинские подразделения формально начали прибывать уже несколько дней назад после полного вывода оттуда подразделений международной коалиции.

17 марта пресс-служба Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США сообщила, что коалиция в ближайшее время покинет "Аль-Каим". По словам представителя коалиции, бригадного генерала Винсента Баркера, база "Аль-Каим" служила важную роль в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ).