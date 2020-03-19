В Минюсте Узбекистана заявили, что Гульнара Каримова не возвращала незаконные активы

Ташкент, 19 марта./ТАСС/. Старшая дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнара, накануне приговоренная Ташкентским городским судом по уголовным делам к 13 годам и 4 месяцам заключения, добровольно не возвращала государству свои незаконные активы. Об этом заявило в четверг Министерство юстиции республики, комментируя письмо Каримовой к президенту страны Шавкату Мирзиёеву, опубликованное в конце февраля в "Инстаграме" ее дочери, в котором она заявляла о готовности отказаться от активов в пользу Узбекистана.

В документе, опубликованном в местных СМИ, отмечается, что Генеральная прокуратура и Министерство юстиции Узбекистана при участии профильных ведомств работают с компетентными органами Швейцарии, Франции, России, Латвии и других стран с целью возврата "преступно нажитых Гульнарой Каримовой активов на сумму более 1,3 млрд долларов".

"Данные активы не находятся в распоряжении Каримовой (членов ее семьи), так как на них наложен арест компетентными органами иностранных государств. Тем самым, утверждения о том, что Гульнара Каримова лично вернула активы Узбекистану или же о том, что остальные активы могут быть возвращены непосредственно самой Гульнарой Каримовой или другими частными лицами, не имеют под собой юридических оснований и поэтому не соответствует действительности", - говорится в заявлении Минюста.

Отмечается, что переговоры по возврату активов ведутся на официальном уровне, в соответствии с законодательством Узбекистана и международным правом.

Также сообщается, что старшая дочь первого президента республики осуждена за создание преступного сообщества, хищения и вымогательства. В общей сложности в рамках нескольких уголовный дел ущерб от ее деятельности оценивается в многие сотни млн долларов.

Обвиняется и в других странах

По данным Минюста, уголовные дела в отношении Каримовой открыты и в других странах. "По этим делам она обвиняется в совершении преступлений, связанных с легализацией доходов, полученных от преступной деятельности. Из материалов расследований, ведущихся за рубежом и официальных источников известно, что со стороны Гульнары Каримовой и причастных к ней людей применялись незаконные коррупционные схемы по отмыванию денег на территории Латвии, Швейцарии, Франции, Швеции, Нидерландов и, возможно, других стран", - говорится в заявлении.

Сообщается также, что в соответствии с нормами уголовного законодательства Узбекистана и учитывая назначение наказания по нескольким уголовным делам и приговора, срок объявленного 18 марта приговора будет исчисляется с августа 2015 года. Так как в августе 2015 года Каримова была осуждена за вымогательство и уклонение от уплаты налогов, а в декабря 2017 года в рамках еще одного дела ей было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет.