{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Минюсте Узбекистана заявили, что Гульнара Каримова не возвращала незаконные активы

Уголовные дела в отношении старшей дочери первого президента Узбекистана Ислама Каримова открыты и в других странах

Ташкент, 19 марта./ТАСС/. Старшая дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнара, накануне приговоренная Ташкентским городским судом по уголовным делам к 13 годам и 4 месяцам заключения, добровольно не возвращала государству свои незаконные активы. Об этом заявило в четверг Министерство юстиции республики, комментируя письмо Каримовой к президенту страны Шавкату Мирзиёеву, опубликованное в конце февраля в "Инстаграме" ее дочери, в котором она заявляла о готовности отказаться от активов в пользу Узбекистана.

В документе, опубликованном в местных СМИ, отмечается, что Генеральная прокуратура и Министерство юстиции Узбекистана при участии профильных ведомств работают с компетентными органами Швейцарии, Франции, России, Латвии и других стран с целью возврата "преступно нажитых Гульнарой Каримовой активов на сумму более 1,3 млрд долларов".

"Данные активы не находятся в распоряжении Каримовой (членов ее семьи), так как на них наложен арест компетентными органами иностранных государств. Тем самым, утверждения о том, что Гульнара Каримова лично вернула активы Узбекистану или же о том, что остальные активы могут быть возвращены непосредственно самой Гульнарой Каримовой или другими частными лицами, не имеют под собой юридических оснований и поэтому не соответствует действительности", - говорится в заявлении Минюста.

Отмечается, что переговоры по возврату активов ведутся на официальном уровне, в соответствии с законодательством Узбекистана и международным правом.

Также сообщается, что старшая дочь первого президента республики осуждена за создание преступного сообщества, хищения и вымогательства. В общей сложности в рамках нескольких уголовный дел ущерб от ее деятельности оценивается в многие сотни млн долларов.

Обвиняется и в других странах

По данным Минюста, уголовные дела в отношении Каримовой открыты и в других странах. "По этим делам она обвиняется в совершении преступлений, связанных с легализацией доходов, полученных от преступной деятельности. Из материалов расследований, ведущихся за рубежом и официальных источников известно, что со стороны Гульнары Каримовой и причастных к ней людей применялись незаконные коррупционные схемы по отмыванию денег на территории Латвии, Швейцарии, Франции, Швеции, Нидерландов и, возможно, других стран", - говорится в заявлении.

Сообщается также, что в соответствии с нормами уголовного законодательства Узбекистана и учитывая назначение наказания по нескольким уголовным делам и приговора, срок объявленного 18 марта приговора будет исчисляется с августа 2015 года. Так как в августе 2015 года Каримова была осуждена за вымогательство и уклонение от уплаты налогов, а в декабря 2017 года в рамках еще одного дела ей было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет.

Теги
Узбекистан
Реклама на ТАСС
75-летие Победы
Советник Трампа по нацбезопасности возглавит делегацию, которая приедет в Москву 9 мая
Посол Джон Салливан отметил, что приезд делегации свидетельствует о том, что США чтят память об общих потерях, которые понесли союзники по коалиции, американский и советский народы в годы Второй мировой войны
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС