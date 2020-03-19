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75-летие Победы
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Советник Трампа по нацбезопасности возглавит делегацию, которая приедет в Москву 9 мая

Посол Джон Салливан отметил, что приезд делегации свидетельствует о том, что США чтят память об общих потерях, которые понесли союзники по коалиции, американский и советский народы в годы Второй мировой войны

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Делегацию США на праздновании 75-летия Победы 9 мая в Москве возглавит советник президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен. Об этом говорится в заявлении посла США Джона Салливана, распространенном в четверг американским диппредставительством в Москве.

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"Для меня большая честь сообщить, что советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен возглавит американскую делегацию, которая приедет в Москву 9 мая на празднование 75-летия Победы над нацистской Германией, - сказал Салливан. - Приезд высокопоставленной делегации свидетельствует о том, что США чтят память об общих потерях, которые понесли все союзники по антигитлеровской коалиции, американский и советский народы в годы Второй мировой войны, чтобы сделать мир безопасным для всех".

Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет 9 мая 2020 года в Москве. Ранее приглашения посетить российскую столицу для участия в праздничных мероприятиях были направлены президенту США Дональду Трампу, премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, председателю Госсовета КНДР Ким Чен Ыну, руководителям стран СНГ и Шанхайской организации сотрудничества, европейским лидерам. В числе подтвердивших участие в торжествах - лидеры Армении, Белоруссии, Болгарии, Венесуэлы, Индии, Кубы, Франции, Чехии. 

Теги
СШАРоссияСалливан, Джон75-летие Победы
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