Советник Трампа по нацбезопасности возглавит делегацию, которая приедет в Москву 9 мая

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Делегацию США на праздновании 75-летия Победы 9 мая в Москве возглавит советник президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен. Об этом говорится в заявлении посла США Джона Салливана, распространенном в четверг американским диппредставительством в Москве.

"Для меня большая честь сообщить, что советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен возглавит американскую делегацию, которая приедет в Москву 9 мая на празднование 75-летия Победы над нацистской Германией, - сказал Салливан. - Приезд высокопоставленной делегации свидетельствует о том, что США чтят память об общих потерях, которые понесли все союзники по антигитлеровской коалиции, американский и советский народы в годы Второй мировой войны, чтобы сделать мир безопасным для всех".

Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет 9 мая 2020 года в Москве. Ранее приглашения посетить российскую столицу для участия в праздничных мероприятиях были направлены президенту США Дональду Трампу, премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, председателю Госсовета КНДР Ким Чен Ыну, руководителям стран СНГ и Шанхайской организации сотрудничества, европейским лидерам. В числе подтвердивших участие в торжествах - лидеры Армении, Белоруссии, Болгарии, Венесуэлы, Индии, Кубы, Франции, Чехии.