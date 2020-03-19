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Распространение коронавируса нового типа
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Сербия полностью прекращает пассажирское авиасообщение из-за пандемии коронавируса

О том, на какой срок вводятся ограничения, не сообщается

БЕЛГРАД, 19 марта. /ТАСС/. Сербия полностью останавливает пассажирское авиасообщение с другими странами с четверга из-за распространения коронавируса. Об этом сообщил вице-премьер, глава МВД Сербии Небойша Стефанович.

"Пассажирское авиасообщение с сегодняшнего дня будет полностью ограничено, рейсы будут приниматься аэропортами только по специальному разрешению правительства Сербии. Мы пытаемся ограничением и отменой пассажирского сообщения воспрепятствовать занесению заразы в Сербию, чтобы дать нашей системе здравоохранения достаточно времени для защиты ", - цитирует слова министра канал TV Pink

На какой срок вводятся ограничения, не сообщается. В стране действует чрезвычайное положение сроком на 90 дней и комендантский час. Ранее агентство "Танюг" сообщило, что президент Сербии Александар Вучич и премьер-министр страны Ана Брнабич рассматривают возможность полного закрытия границ. Международное сообщение во втором аэропорте страны Константин Великий в городе Ниш было остановлено в среду.

В Сербии, по данным министерства здравоохранения, зафиксированы 97 случаев заражения коронавирусом. Два человека находятся в тяжелом состоянии. Случаи заражения были выявлены также в Боснии и Герцеговине. До этого коронавирус был зафиксирован в ряде балканских стран, включая Северную Македонию, Хорватию и Словению, Черногорию.

Теги
СербияРаспространение коронавируса нового типа
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