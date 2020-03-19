Столтенберг: членам НАТО не следует пересматривать расходы на оборону из-за коронавируса

БРЮССЕЛЬ, 19 марта. /ТАСС/. Страны - члены НАТО должны придерживаться принятых ранее расходов на оборону, несмотря на финансовые потери из-за коронавируса нового вида. Об этом заявил в четверг генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, представляя свой ежегодный доклад о состоянии НАТО за 2019 год.

"Очевидно, что будут значительные экономические последствия. В краткосрочной перспективе будут суровые последствия, которые скажутся на бюджетах стран. Но не будем забывать, что, когда члены НАТО приняли решение увеличить расходы на оборону, это было сделано потому, что мы живем в непредсказуемом мире. Эта ситуация остается неизменной, поэтому я надеюсь, что союзники останутся привержены своим планам", - сказал он.

По его словам, оборонные расходы НАТО в 2019 году выросли на 4,6%.