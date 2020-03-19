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Распространение коронавируса нового типа

Дамаск потребовал снятия санкций с Сирии из-за угрозы распространения коронавируса

По данным агентства SANA, война с террористическими группировками и санкции негативно сказались на секторе здравоохранения страны

ТАСС, 19 марта. Министерство иностранных дел Сирии решительно осудило политику санкционного давления со стороны США и Запада в условиях, когда во всем мире идет борьба с пандемией коронавируса.

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"Сирия призывает международное сообщество содействовать скорейшему снятию санкций с Дамаска, учитывая, что коронавирус распространился во всех соседних государствах", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства республики, переданном агентством SANA. В нем отмечается, что продолжающаяся война с террористическими группировками и санкции Запада негативно сказались на секторе здравоохранения страны.

"Сохранение незаконных односторонних санкций США и Евросоюза в такой ситуации является откровенным нарушением прав человека и противоречит элементарным нормам и принципам", - указывается в документе.

МИД Сирии выражает также солидарность с Ираном, Венесуэлой, Кубой и другими странами, которые противостоят опасной инфекции, и требует "немедленного снятия с них санкций без каких-либо условий и прекращения жестокой блокады". "Сирия возлагает ответственность на США и их союзников за каждую жертву коронавируса в этих странах, потому что они своими санкциями препятствуют усилиям по противодействию пандемии, угрожающей всему человечеству, и лишают возможности получить необходимую помощь", - подчеркивается в заявлении.

10 марта Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет выразила обеспокоенность тяжелыми последствиями для жителей Венесуэлы введенных против нее новых экономических санкций США, которые затрагивают авиакомпанию Conviasa ("Конвиаса"), а также нефтяную индустрию, что, по ее словам, уменьшает ресурсы правительства для социальных расходов.

Теги
СШАСирияРаспространение коронавируса нового типа
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