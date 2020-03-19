Миссия ОБСЕ опровергла слухи о прекращении работы в Донбассе

ДОНЕЦК, 19 марта. /ТАСС/. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ продолжит свою работу в Донбассе, несмотря на угрозу распространения коронавируса нового типа. Об этом в четверг сообщила руководитель отдела прессы и публичной информации СММ ОБСЕ Драгана Николич-Соломон.

"СММ ОБСЕ продолжает выполнять свой мандат по всей Украине (и на территориях республик Донбасса - прим. ТАСС). Осознавая и учитывая угрозу заболевания COVID-19 для широкой общественности, СММ принимает все необходимые мероприятия и меры предосторожности для минимизации рисков", - сказала представитель ОБСЕ Донецкому агентству новостей.

В настоящее время заместитель председателя СММ ОБСЕ на Украине Марк Этерингтон пребывает с рабочим визитом в Донецкой народной республике.