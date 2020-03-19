Президент Сербии заявил о полном закрытии границ из-за коронавируса

БЕЛГРАД, 19 марта. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич заявил о полном закрытии государственных границ республики на въезд.

"С завтрашнего дня закрываются все пограничные переходы для авиа-, авто- и железнодорожного транспорта. Исключение составляют грузовые автомобили", - заявил он на специальной пресс-конференции в четверг.

Также Сербия с полудня 20 марта прекращает междугородное автобусное и железнодорожное сообщение и ужесточает комендантский час. "Вводится мера полного прекращения междугородного автобусного и железнодорожного сообщения с 12 часов 20 марта. Мы также с завтрашнего дня ужесточим комендантский час, он будет не с 20:00 до 5 утра, а больше, об этом сообщим позднее", - заявил сербский лидер.

Ранее Сербия приостановила пассажирское авиасообщение с другими странами. В стране действует чрезвычайное положение сроком на 90 дней и комендантский час.

В Сербии зафиксированы 103 случая заражения коронавирусом. Шесть человек находятся в тяжелом состоянии. Вучич высказал опасения. что далее число больных будет расти в геометрической прогрессии.