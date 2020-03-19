{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа
Обновлено 

Президент Сербии заявил о полном закрытии границ из-за коронавируса

Исключение составляют грузовые автомобили

БЕЛГРАД, 19 марта. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич заявил о полном закрытии государственных границ республики на въезд.

"С завтрашнего дня закрываются все пограничные переходы для авиа-, авто- и железнодорожного транспорта. Исключение составляют грузовые автомобили", - заявил он на специальной пресс-конференции в четверг.

Также Сербия с полудня 20 марта прекращает междугородное автобусное и железнодорожное сообщение и ужесточает комендантский час. "Вводится мера полного прекращения междугородного автобусного и железнодорожного сообщения с 12 часов 20 марта. Мы также с завтрашнего дня ужесточим комендантский час, он будет не с 20:00 до 5 утра, а больше, об этом сообщим позднее", - заявил сербский лидер.

Ранее Сербия приостановила пассажирское авиасообщение с другими странами. В стране действует чрезвычайное положение сроком на 90 дней и комендантский час.

В Сербии зафиксированы 103 случая заражения коронавирусом. Шесть человек находятся в тяжелом состоянии. Вучич высказал опасения. что далее число больных будет расти в геометрической прогрессии.

Теги
СербияВучич, АлександарРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Генсек ООН объявил, что весь мир находится в состоянии войны с коронавирусом
Антониу Гутерриш призвал мировых лидеров объединить усилия в глобальном ответе на эту беспрецедентную угрозу
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС