Трамп призвал власти Сирии к сотрудничеству в деле освобождения похищенного американца

ВАШИНГТОН, 19 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп призвал в четверг сирийские власти к сотрудничеству в деле освобождения похищенного в этой арабской республике в 2012 году Остина Тайса - американского журналиста-фрилансера.

Выступая перед журналистами в Белом доме, американский лидер сообщил, что власти США "совсем недавно написали письмо" правительству Сирии с просьбой помочь в освобождении Тайса. "Мы усердно работаем с Сирией над тем, чтобы освободить его. Мы надеемся, что сирийское правительство сделает это. Мы рассчитываем, что они сделают это", - подчеркнул Трамп.

"Мы делаем все возможное [для его освобождения]. Сирия, пожалуйста, работай с нами <...> Вспомните, что мы сделали, мы избавились от [так называемого] халифата ИГ [запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство"] в Сирии. Мы многое сделали для Сирии", - утверждал глава государства.

По его словам, США "будут очень признательны, если они [Сирия] немедленно отпустят на свободу Остина Тайса". Как при этом признал Трамп, американские власти не располагают информацией, однозначно свидетельствующей о том, что Тайс остается в живых. На вопрос, подтверждает ли он, что Тайс жив, президент ответил: "Нет. Мы пытаемся это выяснить".

"Я не подтверждаю, что он жив. Но, если он жив, то мы бы очень хотели его скорейшего возвращения", - повторил руководитель администрации США. Он также объявил об освобождении американца Амера Фахури, который находился в Ливане под стражей с сентября 2019 года. У него был диагностирован рак, в США ему окажут необходимую медицинскую помощь, добавил глава вашингтонской администрации.

Тайс работал внештатным корреспондентом в ряде средств массовой информации США, включая газету The Washington Post, телекомпанию CBS, информационное агентство Associated Press и другие. В прошлом он служил в Корпусе морской пехоты США.