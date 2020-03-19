{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Елизавета II считает, что коронавирус приводит к неопределенности в мире

Королева уверена, что эту проблему удастся преодолеть

ЛОНДОН, 19 марта. /ТАСС/. Королева Великобритании Елизавета II считает, что страна и мир вступают в период неопределенности в связи с распространением коронавируса, но уверена, что эту проблему удастся преодолеть. Об этом говорится в заявлении, распространенном монархом в четверг.

"Мы знаем, что многие люди и семьи в Великобритании и во всем мире вступают в период большой обеспокоенности и неопределенности", - заявила 93-летняя королева, которая вместе с супругом - принцем Эдинбургским Филипом - в четверг переехала по соображениям безопасности за здоровье своей семьи из Лондона в загородную резиденцию в Виндзорском замке.

"Нам всем посоветовали изменить наш обычный распорядок дня и жизненные привычки ради блага сообществ, в которых мы живем, и в особенности для того, чтобы защитить самых уязвимых их членов. В подобные времена я вспоминаю, что историю нашей страны создавали люди и сообщества, которые смогли объединиться, чтобы действовать как единое целое, фокусируя совместные усилия на достижении общей цели", - сказала Елизавета II.

"Многим из нас понадобится найти новые способы пребывать в контакте друг с другом и гарантировать, что наши любимые люди находятся в безопасности. Я уверена, что эта проблема нам по плечу", - заявила королева.

Ранее стало известно, что Елизавета II отменила ряд мероприятий, в которых должна была принять участие в ближайшие месяцы, из-за пандемии коронавируса, в их числе три традиционных майских приема в саду Букингемского дворца. На более поздний срок будут перенесены запланированные церемонии вручения верительных грамот от послов иностранных государств.

На данный момент в Великобритании болезнь официально подтверждена почти у 2,7 тыс. человек, 137 из них умерли. При этом власти признают, что реальное число инфицированных может быть значительно выше и составлять десятки тысяч. В стране не введен карантин, однако массовые мероприятия отменены, закрылись многие театры, музеи, кинотеатры, а людям рекомендовано сократить по максимуму личное общение друг с другом, работать по возможности удаленно и выходить из дома лишь в случае крайней необходимости.

Теги
Елизавета II (королева Великобритании)ВеликобританияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
NYT: учения 2019 года показали неготовность США к борьбе с распространением вируса
Издание сообщило о неоднократных случаях неразберихи в ходе учений
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС