Елизавета II считает, что коронавирус приводит к неопределенности в мире

ЛОНДОН, 19 марта. /ТАСС/. Королева Великобритании Елизавета II считает, что страна и мир вступают в период неопределенности в связи с распространением коронавируса, но уверена, что эту проблему удастся преодолеть. Об этом говорится в заявлении, распространенном монархом в четверг.

"Мы знаем, что многие люди и семьи в Великобритании и во всем мире вступают в период большой обеспокоенности и неопределенности", - заявила 93-летняя королева, которая вместе с супругом - принцем Эдинбургским Филипом - в четверг переехала по соображениям безопасности за здоровье своей семьи из Лондона в загородную резиденцию в Виндзорском замке.

"Нам всем посоветовали изменить наш обычный распорядок дня и жизненные привычки ради блага сообществ, в которых мы живем, и в особенности для того, чтобы защитить самых уязвимых их членов. В подобные времена я вспоминаю, что историю нашей страны создавали люди и сообщества, которые смогли объединиться, чтобы действовать как единое целое, фокусируя совместные усилия на достижении общей цели", - сказала Елизавета II.

"Многим из нас понадобится найти новые способы пребывать в контакте друг с другом и гарантировать, что наши любимые люди находятся в безопасности. Я уверена, что эта проблема нам по плечу", - заявила королева.

Ранее стало известно, что Елизавета II отменила ряд мероприятий, в которых должна была принять участие в ближайшие месяцы, из-за пандемии коронавируса, в их числе три традиционных майских приема в саду Букингемского дворца. На более поздний срок будут перенесены запланированные церемонии вручения верительных грамот от послов иностранных государств.

На данный момент в Великобритании болезнь официально подтверждена почти у 2,7 тыс. человек, 137 из них умерли. При этом власти признают, что реальное число инфицированных может быть значительно выше и составлять десятки тысяч. В стране не введен карантин, однако массовые мероприятия отменены, закрылись многие театры, музеи, кинотеатры, а людям рекомендовано сократить по максимуму личное общение друг с другом, работать по возможности удаленно и выходить из дома лишь в случае крайней необходимости.