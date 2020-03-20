{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Трамп заявил, что ясность по закону о продукции военного назначения наступит через 2-3 дня

ВАШИНГТОН, 20 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что в ближайшие два-три дня станет ясно, придется ли американским властям задействовать закон о производстве продукции военного назначения для борьбы со вспышкой нового коронавируса.

"На самом деле мы узнаем об этом очень скоро", - сказал Трамп в четверг на брифинге в Белом доме в ответ на вопрос одного из журналистов о том, при каких условиях закон будет задействован. "Мы хотим идти впереди этого. Мы хотим действовать не тогда, когда что-то произошло, а до того, как это произойдет. Многое станет понятно в течение следующих двух или трех дней", - продолжил глава вашингтонской администрации.

В среду Трамп подписал указ о возможности использования этого закона времен Корейской войны в рамках борьбы с коронавирусом. При этом в своем Twitter президент США сообщил, что закон будет задействован лишь в крайнем случае, выразив надежду, что "потребности в этом не будет".

Закон позволяет президенту расширить производство определенной продукции в целях национальной безопасности и, по сути, установить контроль над секторами гражданской экономики. Глава государства получит возможность наращивать производство и перераспределять основные ресурсы, а также вводить контроль над ценами.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных властей и властей штатов, число случаев заражения коронавирусом увеличилось в США до 11274, умерли по меньшей мере 157 человек.

Теги
СШАТрамп, ДональдРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Сирийско-турецкий конфликт
Минобороны Турции подтвердило, что двое турецких военных погибли в Идлибе
Они подверглись нападению со стороны радикальных группировок
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС