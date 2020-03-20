Трамп заявил, что ясность по закону о продукции военного назначения наступит через 2-3 дня

ВАШИНГТОН, 20 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что в ближайшие два-три дня станет ясно, придется ли американским властям задействовать закон о производстве продукции военного назначения для борьбы со вспышкой нового коронавируса.

"На самом деле мы узнаем об этом очень скоро", - сказал Трамп в четверг на брифинге в Белом доме в ответ на вопрос одного из журналистов о том, при каких условиях закон будет задействован. "Мы хотим идти впереди этого. Мы хотим действовать не тогда, когда что-то произошло, а до того, как это произойдет. Многое станет понятно в течение следующих двух или трех дней", - продолжил глава вашингтонской администрации.

В среду Трамп подписал указ о возможности использования этого закона времен Корейской войны в рамках борьбы с коронавирусом. При этом в своем Twitter президент США сообщил, что закон будет задействован лишь в крайнем случае, выразив надежду, что "потребности в этом не будет".

Закон позволяет президенту расширить производство определенной продукции в целях национальной безопасности и, по сути, установить контроль над секторами гражданской экономики. Глава государства получит возможность наращивать производство и перераспределять основные ресурсы, а также вводить контроль над ценами.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных властей и властей штатов, число случаев заражения коронавирусом увеличилось в США до 11274, умерли по меньшей мере 157 человек.