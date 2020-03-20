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Распространение коронавируса нового типа

Сирия призывает к снятию санкций для успешной борьбы с коронавирусом

Посол Сирии в России Рияд Хаддад сообщил, что сектор здравоохранения страны находится на высоком уровне готовности

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Посол Сирии в России Рияд Хаддад призвал международное сообщество к снятию экономических санкций, чтобы защитить страну от распространения нового коронавируса.

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Об этом Хаддад сообщил в пятницу в интервью газете "Известия".

"Международное сообщество не должно ждать, пока коронавирус распространится в Сирии, для отмены экономических санкций, введенных против нее и влияющих на уровень медицинских услуг", - отметил посол.

При этом представитель сирийского государства добавил, что, несмотря на нападение террористов и санкции, сектор здравоохранения страны находится на высоком уровне готовности.

Теги
СирияРаспространение коронавируса нового типа
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