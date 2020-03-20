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NBC: Трамп из-за коронавируса воздержался от более жесткого ответа на обстрел базы в Ираке

База Эт-Таджи подверглась ракетному обстрелу 11 марта

НЬЮ-ЙОРК, 20 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп из-за распространения нового коронавируса решил воздержаться от более жесткого ответа на обстрел иракской военной базы на прошлой неделе, при котором погибли американские военные. Об этом сообщил в четверг телеканал NBC.

База Эт-Таджи, где расквартированы военнослужащие США и Великобритании, подверглась ракетному обстрелу 11 марта. Погибли два американца и британка, 14 человек получили ранения. Администрация США возложила ответственность за произошедшее на шиитскую группировку "Катаиб Хезболлах" и власти Ирана. 12 марта США нанесли авиаудары по пяти складам "Катаиб Хезболлах" в Ираке.

По словам источников телеканала из числа бывших и действующих официальных лиц, в администрации США рассматривали возможность более решительных ответных действий. Как отмечается в материале, Трамп заявил помощникам, что "агрессивный ответ", по его мнению, "не является верным шагом" из-за распространения вируса. По сведениям NBC, американский лидер "выразил обеспокоенность относительно того, что в случае мощного ответного удара по Ирану США будут плохо выглядеть, учитывая трудности, с которыми сталкиваются Иран и другие страны, пытаясь сдержать распространение" вируса.

Согласно последним официальным данным, число заболевших в Иране - 18 407, зарегистрированы по меньшей мере 1284 летальных исхода. Власти республики неоднократно заявляли, что санкции Вашингтона в отношении Тегерана мешают стране бороться с распространением коронавируса.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 140 странах.

Теги
СШАИракТрамп, Дональд
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