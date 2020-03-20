Вашингтон и Сеул вновь не договорились по вопросу финансирования войск США в Южной Корее

СЕУЛ, 20 марта. /ТАСС/. Республика Корея и США не смогли после трех дней напряженных переговоров в Лос-Анджелесе урегулировать разногласия по проблеме распределения расходов на размещение американских войск на Корейском полуострове. Об этом проинформировал в пятницу южнокорейский МИД.

Согласно сообщению внешнеполитического ведомства, главы делегаций Чон Ын Бо и Джеймс Дехарт договорились продолжить консультации, чтобы свести к минимуму отрицательные последствия отсутствия соответствующего соглашения. Стороны указали на необходимость скорейшего достижения взаимоприемлемых договоренностей.

Провал переговоров с большой долей вероятности приведет к тому, что южнокорейские сотрудники американских военных баз будут отправлены в апреле в неоплачиваемый отпуск. Американская сторона неоднократно предупреждала, что в отсутствие соглашения невозможно решить вопрос о начислении им заработной платы.

Направляясь на переговоры, южнокорейские представители надеялись обсудить этот вопрос отдельно от основного соглашения. Однако Госдепартамент сохранил свою прежнюю позицию о необходимости комплексного обсуждения всех проблем, касающихся совместной обороны. Дата следующего раунда переговоров не назначена.

История вопроса о финансировании

По данным южнокорейских СМИ, Вашингтон требует от Сеула $4 млрд в качестве покрытия расходов на содержание своих войск на Корейском полуострове в этом году. Хотя это примерно на $1 млрд меньше, чем американская сторона просила раньше, в Южной Корее считают эту сумму слишком высокой.

В январе нынешнего года безрезультатно завершился шестой по счету раунд переговоров по вопросу распределения расходов на содержание американского военного контингента на Корейском полуострове. Срок действия предыдущего соглашения истек 31 декабря 2019 года.

С 2018 года Вашингтон требует от Сеула повышения доли взносов на содержание контингента США в Республике Корея. Южнокорейские расходы на совместную оборону в 2019 году были увеличены на 8,2%, до 1,04 трлн вон ($915 млн). В ноябре 2019 года сообщалось, что Вашингтон потребовал от Сеула повысить взносы почти в пять раз - до $4,7 млрд.

Войска США находятся в Южной Корее со времен Корейской войны 1950-1953 годов. Условия их пребывания регулируются соглашением, подписанным двумя странами 26 января 1950 года.