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Yomiuri: новейший японский эсминец включили в систему ПРО США

Речь идет об эсминце противоракетной обороны "Мая"

ТОКИО, 20 марта. /ТАСС/. Новейшая система обмена информацией с кораблями и самолетами США установлена на эсминце противоракетной обороны "Мая", который накануне был передан в состав ВМС Японии. Она позволит ему мгновенно получать данные о ракетах и самолетах противника, даже если их еще не видят радары самого корабля, сообщила в пятницу газета Yomiuri.

Как отмечает издание, эта система обмена информацией фактически включает эсминец "Мая" в структуру ПРО США на Дальнем Востоке. Она существенно повышает возможности по перехвату китайских крылатых ракет и баллистических ракет КНДР.

Пока такой системой оснащен только "Мая". Ее получит и ракетный эсминец "Хагуро", который планируется передать ВМС Японии в марте будущего года. Затем такой системой будут оснащены и 13 самолетов раннего обнаружения E-2D, которые собирается закупить в США Япония.

"Мая" с компьютеризированной системой слежения и наведения Aegis будет размещен на базе ВМС Японии Йокосука у входа в Токийский залив. Он первым в военно-морских силах страны оснащен ракетами SM-3 Block IIA.

Эти ракеты совместно разработаны специалистами США и Японии. Они отличаются от предыдущих модификаций новым носовым обтекателем и увеличенным диаметром корпуса, что позволило установить на них более мощные двигатели. Как утверждают конструкторы, ракета SM-3 Block IIA в результате разгоняется быстрее, летит дальше (до 1 тыс. км) и способна перехватывать баллистические цели на высоте до 500 км.

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