Глава Еврокомиссии заявила, что ЕС открыт для продления переговоров с Лондоном по Brexit

БЕРЛИН, 20 марта. /ТАСС/. Евросоюз в связи с распространением коронавируса открыт для возможного продления переговоров с Великобританией по отношениям после выхода Соединенного Королевства из сообщества. Об этом заявила в пятницу председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в эфире радиостанции Deutschlandfunk .

"Мы открыты для переговоров, но решение об этом должно принимать само правительство Бориса Джонсона. Мы здесь занимаем сильную позицию", - сказала она. "В интересах британцев оставаться частью общего рынка. Мы готовы к переговорам, и это важно", - отметила фон дер Ляйен. По ее словам, диалог продолжается в том числе в режиме видеоконференций.

Ранее у главного переговорщика ЕС Мишеля Барнье был выявлен коронавирус.

Великобритания покинула ЕС 1 февраля 2020 года после трех лет переговоров об условиях выхода. Брюссель и Лондон договорились о переходном периоде до конца текущего года, во время которого на Соединенное Королевство распространяются все европейские нормы. За это время стороны должны согласовать документ о порядке выстраивания будущих отношений.