{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Глава Еврокомиссии заявила, что ЕС открыт для продления переговоров с Лондоном по Brexit

Ранее у главного переговорщика ЕС Мишеля Барнье был выявлен коронавирус

БЕРЛИН, 20 марта. /ТАСС/. Евросоюз в связи с распространением коронавируса открыт для возможного продления переговоров с Великобританией по отношениям после выхода Соединенного Королевства из сообщества. Об этом заявила в пятницу председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в эфире радиостанции Deutschlandfunk.

На эту тему
Друзья США? Враги Европы? Сами по себе? Brexit открывает новую страницу британской истории

"Мы открыты для переговоров, но решение об этом должно принимать само правительство Бориса Джонсона. Мы здесь занимаем сильную позицию", - сказала она. "В интересах британцев оставаться частью общего рынка. Мы готовы к переговорам, и это важно", - отметила фон дер Ляйен. По ее словам, диалог продолжается в том числе в режиме видеоконференций.

Ранее у главного переговорщика ЕС Мишеля Барнье был выявлен коронавирус.

Великобритания покинула ЕС 1 февраля 2020 года после трех лет переговоров об условиях выхода. Брюссель и Лондон договорились о переходном периоде до конца текущего года, во время которого на Соединенное Королевство распространяются все европейские нормы. За это время стороны должны согласовать документ о порядке выстраивания будущих отношений.

Теги
BrexitРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Сандерс или Байден? Звезды Голливуда выбирают кандидата в президенты США
Быть сторонником Дональда Трампа на "фабрике грез" становится опасно
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС