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Распространение коронавируса нового типа

МИД КНР опроверг высказывания Трампа о "несвоевременной информации" Пекина о коронавирусе

Как уточнил официальный представитель китайского МИД Гэн Шуан, Пекин с самого начала распространения заболевания "принял всеобъемлющие и строжайшие меры"

ПЕКИН, 20 марта. /ТАСС/. Недавние заявления президента США Дональда Трампа о "несвоевременном информировании" властями Китая мирового сообщества о новом коронавирусе полностью не соответствуют действительности и относятся к категории клеветнических высказываний, чернящих облик КНР. Об этом заявил в пятницу официальный представитель китайского МИД Гэн Шуан.

"В последнее время отдельные личности в США постоянно клевещут на Китай, проводя параллель между нашей страной и эпидемией нового коронавируса. Это вызывает у китайского народа резкое недовольство и решительный протест, - подчеркнул он на пресс-конференции. - Заявления о том, что КНР скрывает факты, следует считать абсолютным искажением действительности".

По словам дипломата, проблема происхождения коронавируса - "вопрос, которым должна заниматься наука". "Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже высказала по этому поводу четко обозначенную точку зрения: она выступила против того, чтобы эпидемия ассоциировалась с какой-либо отдельной страной или регионом, против очернения", - напомнил Гэн Шуан.

Как уточнил дипломат, Пекин с самого начала распространения заболевания "принял всеобъемлющие и строжайшие меры", сумев за короткий промежуток времени подавить вспышку коронавируса. "Народ Китая принес большую жертву для того, чтобы обеспечить безопасность и здоровье всего человечества. Китайская сторона обеспечила полную прозрачность [информации о коронавирусе], наши меры по борьбе с пневмонией вызвали чувство одобрения у всего мирового сообщества", - подытожил официальный представитель.

Ранее Трамп заявил, что мир "платит высокую цену из-за несвоевременного информирования о коронавирусе со стороны Китая". Он отметил, что было бы хорошо, если бы общественность Соединенных Штатов "узнала о случаях несколько месяцев назад". Американский лидер не привел в подтверждение своих слов никаких доказательств.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания впервые была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и уже распространилась более чем на 140 стран. ВОЗ признала ее пандемией.

Теги
СШАКитайТрамп, ДональдРаспространение коронавируса нового типа
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